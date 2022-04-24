Россиянам рассказали о выплатах к 9 Мая Экономист Сорокина напомнила о выплатах ветеранам к 9 Мая

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что в 2022 году продолжит действовать указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Им выплатят по 10 тысяч рублей, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист уточнила, что выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые имеют гражданство России, а также тем, которые постоянно проживает в республиках Прибалтики. В 2022 году, рассказала Сорокина, кроме выплаты в 10 тысяч рублей ветераны смогут рассчитывать на доплаты в регионах.

Эксперт добавила, что обращаться за выплатами в Пенсионный фонд россиянам не придётся — деньги переведут вместе с пенсией.

Ранее стало известно, что с 1 мая неработающим пенсионерам, а также шахтёрам, членам лётного экипажа и гражданам старше 80 лет поднимут пенсии в соответствии с индексацией, заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что пожилые люди старше 80 лет вынуждены тратить больше средств на поддержание здоровья.