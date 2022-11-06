Россиянам рассказали о рисках вкладов с «двойным дном» Экономист Бадалов: вклады с «двойным дном» грозят крупной комиссией при расторжении сделки

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Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов заявил о рисках депозитов по ставкам выше среднесрочных, которые россиянам предлагаю банки. Обещанной повышенной доходности можно и не дождаться, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что кредитные организации, предлагая такие вклады, обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Досрочное расторжение этих предложений либо невозможно, либо происходит с уплатой комиссии на сумму почти сто процентов от вложения, пояснил экономист.

По его словам, клиенты по истечении срока инвестирования порой получают меньше ожидаемой суммы, поскольку доход зависит от того, как результативно банк провел инвестиции.

В ситуации, когда предлагается доход выше среднерыночного Бадалов советует россиянам тщательно изучать условия вклада, это позволит не попасться на «удочку» недобросовестных банкиров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты по вкладам СССР приостанавливаются на срок до 1 января 2026 года. Закон, гарантирующий полную компенсацию сбережений граждан СССР принят еще в 1995 году. С 2003 года приостановка компенсаций ежегодно продлевается. Власти объясняют это тем, что отсутствуют законы для переводов вкладов в целевые долговые обязательства и источники финансового обеспечения.