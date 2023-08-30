Появились данные о рекордно высоких ценах на сыр в России Эксперт Плугов: цены на сыр в последние месяцы ставят рекорды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на сыр все последние месяцы держатся на рекордно высоких уровнях, сообщил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По данным Росстата, начиная с 9 января и до настоящего момента средние цены на твердые и мягкие сычужные сыры колеблются на уровне 760-770 рублей за килограмм. Для сравнения, 10 января прошлого года они в среднем стоили 646,6 рублей за килограмм.

Цены на сыр в целом находятся на рекордно высоких отметках. Так, например, средние цены на сыры сычужные твердые и мягкие в России, по состоянию на 14 августа, составили 761,1 рублей за килограмм, — сказал Плугов.

Впрочем, отметил он, с середины апреля из-за сезонного ослабления оптовых цен на сырое молоко сыр в рознице тоже немного подешевел — на 0,7%. Также с апреля незначительно снижаются розничные цены и на само молоко. Средняя цена литра пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности 14 августа составляла 73,2 рублей за литр, а в начале апреля — 74,8 рублей за литр.

Кроме того, в первом полугодии прошлого года наблюдался беспрецедентный рост цен на сливочное масло. Далее цены стабилизировались и даже несколько снизились. Так, в июле 2023 года они составили 822,9 рублей за килограмм, что на 1,6% ниже уровня годичной давности, — сказал Плугов.

По мнению экспертов, рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последние недели приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах уже в ближайшие месяцы. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает). Баранина также может вырасти в цене на 1–2%.