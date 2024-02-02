Россиянам рассказали о перспективах снижения курса валют Экономист Кульбака: курс валют может снизиться через несколько месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара и евро на российском рынке может немного снизиться через несколько месяцев, рассказал в беседе с «360» финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака. Он объяснил свой прогноз напряженностью российского бюджета на 2024 год.

Рано или поздно это понадобится, потому что в этом году бюджет напряженный. Мы не понимаем, сколько денег уходит на государственные расходы и какой приток доходов от продажи энергоресурсов. Не понимаем, как колеблется цена, ситуация на рынке быстро меняется, — подчеркнул экономист.

При этом он обратил внимание, что курс валют становится все более управляемым со стороны Минфина и Банка России, поэтому в феврале доллар и евро на рынке сохранят свои значения в нынешнем виде. Как полагает аналитик, курсы валют будут жестко держать в существующих коридорах, однако могут изменить, если бюджету срочно понадобятся деньги. Пока серьезных проблем нет, считает Беляев.

Ранее схожее мнение высказал экономист Константин Церазов, который заявил, что в нынешней ситуации курс рубля выглядит довольно «справедливым». Эксперт предположил, что в феврале рубль по отношению к доллару и евро будет находиться примерно в существующем диапазоне.