Россиянам рассказали о новых банкнотах в 1 тыс. и 5 тыс. рублей Экономист Хазанов: новые купюры в 1 тыс. и 5 тыс. рублей защитят от мошенников

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Банк России планирует в октябре представить новые банкноты достоинством в 1 тысячу и 5 тысяч рублей, сообщает aif.ru. Как рассказал изданию кандидат экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, выпуск обновленных купюр решает сразу две задачи, в том числе защиты от фальшивомонетчиков.

Во-первых, удовлетворяется возросший спрос на купюры крупного номинала со стороны бизнеса и населения. А во-вторых, это обусловлено усилением защиты банкнот от подделок. Мошенники не дремлют, совершенствуют свои навыки и техническую оснащенность, соответственно, нужно обновлять и купюры, — пояснил специалист.

Как пишет издание, новые тысячные и пятитысячные купюры будут иметь больше защитных элементов. При этом известно, что они сохранят цветовую палитру, однако окончательный дизайн будет раскрыт только на презентации. Уточняется, что новые купюры уже печатаются на Гознаке, чтобы Банк России мог предоставить их финансовым организациям для тестирования.

Ранее в июле в Москве и Московской области были введены в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей. Новые банкноты начали печатать еще в 2022 году, их дополнительно покрывают защитным лаком для продления срока службы. При этом и новые банкноты, и монеты того же номинала находятся в обращении вместе.