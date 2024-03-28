Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с налоговыми декларациями ЦБ: мошенники выдают себя за сотрудников ГНК и требуют представить декларацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники придумали новую схему обмана, где, представляясь сотрудниками налоговых органов, требуют от жертв предоставить налоговую декларацию, сообщает Центробанк России. Злоумышленники рассылают письма на почту с требованием перейти по ссылке, ввести данные банковской карты и личную информацию.

Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке, — объяснили в ЦБ.

Россиян призвали к бдительности и не реагировать на подобные письма. Там отметили, что налоговая не занимается рассылками электронных писем о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ использовать опубликованные данные пострадавших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». С помощью этих сведений они создают в социальных сетях или мессенджерах фейковые личные страницы граждан для сбора средств от их имени.

Также в ФСБ предупредили, что россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за деньги. Отмечается, что предложения участились после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спецслужбы призвали граждан страны к бдительности.