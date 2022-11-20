Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства Экономист Стюрина напомнила о праве почетных доноров получить ежегодную выплату

Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарья Стюрина сообщила, что в текущем году почетные доноры имеют право получить от государства 16 тысяч рублей. До 2004 года обладатели этого звания получали ряд льгот, которые позже заменили ежегодной выплатой, пишет ПРАЙМ.

Для всех доноров предусмотрен день отдыха с сохранением заработной платы, при этом по договоренности с руководством это может быть как день сдачи крови, так и любой другой день. В день сдачи крови или ее компонентов донорам также предусмотрено бесплатное питание.

Для тех, кому присвоено звание «Почетный донор», предусмотрен ряд льгот и привилегий. Это может быть оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередное оказание медпомощи, первоочередное приобретение льготных путевок по месту работы или учебы и ежегодная индексируемая компенсация, которая в этом году составит 15 713,84 рубля.

Для поддержки доноров регионы или отдельные города могут сами вводить какие-то меры, включая дополнительные выплаты. В Санкт-Петербурге им предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда», при условии, что наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 и более годам для мужчин.

Также существует категория региональных Почетных доноров. В Москве обладатели таких званий имеют право бесплатного проезда на всех видах транспорта, 50%-ную скидку при оплате услуг ЖКХ и при покупке лекарств. Эксперт отметила, что региональные доноры сейчас практически отсутствуют, так как все льготы для них сведены к федеральным.

Ранее сообщалось, что муниципальным служащим в Петербурге в 2023 году могут поднять зарплату на 15%. При этом надбавка полагается только за особые условия труда — ее размер планируют увеличить с трех до пяти окладов.