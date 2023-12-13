Россиянам рассказали, когда стабилизируются цены на яйца Минсельхоз: цены на яйца в России стабилизируются в ближайший месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на куриные яйца в России стабилизируются в ближайший месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ. Уточняется, что для насыщения внутреннего рынка в стране временно обнулили импортные пошлины на данный вид продукции. Также ведутся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.

До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики, — сообщили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что Турция готова полностью обеспечить Россию яйцами. Глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что 21 компания получила одобрение на поставки, три уже начали экспорт. Конкретных объемов поставок он не назвал.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский объяснил, что к подорожанию яиц привели особенности продукта и убыточность его производства. По его словам, отрасль производства куриного яйца последние годы работает в среднем с нулевой доходностью.

Тем не менее, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен. Региональным прокурорам поручено принять меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.