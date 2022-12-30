Россиянам рассказали, каким будет налог со вкладов в 2023 году

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Налог со вкладов впервые будут начислять банковским клиентам по итогам 2023 года. Им будут облагаться процентные доходы свыше 75 тысяч рублей, если ключевая ставка не превысит 7,5%, пишут «Известия».

Весной 2022 года россияне были освобождены от уплаты такого налога, но в следующем году таких послаблений уже не будет. Уплатить налог с депозитов граждане будут должны до декабря 2024 года. Также изменились правила начисления сбора. Ставка по-прежнему будет составлять 13%, но расчет максимального процентного дохода, который облагается налогом, будет производиться иначе.

Чтобы узнать сумму налога, надо будет умножить 1 млн рублей на максимальный уровень ключевой ставки в 2023 году. Так, если клиент открыл годовой вклад в марте 2022 года по 15% годовыхс выплатой в конце срока и положил на него 700 тысяч рублей, его доход в марте 2023 года составит 105 тысяч рублей. При максимальном размере ключевой ставки 7,5% необлагаемая сумму налога будет равна 75 тысяч рублей.

В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тысяч рублей, а только в 30 тысяч рублей, приводит пример расчета издание. При расчете также будут учитываться расходы по всем вкладам, накопительным и другим счетам. Исключением станут только эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.

Ранее руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров рассказал, что основной причиной переноса денежных средств из одного банка в другой является более высокая ставка. Однако предложения конкурирующих компаний могут таить в себе не только выгоду, но и подвох.