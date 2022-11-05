Россиянам рассказали, какие товары подорожают к Новому году Доцент РЭУ Долгова: к Новому году подорожают тарифы ЖКХ, фрукты и импортные товары

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что к Новому году россиян ожидает не только повышение тарифов ЖКХ, но и подорожание большинства продуктов. К росту цен на многие товары приведет повышение к 1 декабря тарифов ЖКХ, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнула, что Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Из-за реализации этой новации продавцы могут заранее поднять цены для минимизации потерь.

К концу декабря, по мнению Долговой, цены могут вырасти из-за новогодних праздников, а также на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку и логистику. Также эксперт прогнозирует традиционное подорожание фруктов и овощей, ряда других продуктов, прежде всего, импортных.