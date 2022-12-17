Россиянам рассказали, как будет начисляться зарплата в январе Эксперт Санина предупредила о небольшом авансе зарплаты в январе

Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как будет начисляться зарплата в январе. По сумме она будет такая же, как и за другие месяцы, все выходные по производственному календарю оплачиваются, если иное не предусмотрено трудовым договором, сообщают «Известия».

Однако есть один нюанс.

Стоит быть готовым к тому, что первая часть заработной платы, так называемый аванс, будет меньше, чем обычно. Происходит это из-за того, что оплачиваются только фактически отработанные дни, — отметила эксперт.

При этом недополученная в первый платеж сумма будет компенсирована во второй, этот платеж будет больше. В январе, добавила Санина, стоимость рабочего дня выше обычного, так как трудовых дней при пятидневной рабочей неделе всего 17. Поэтому январь считается невыгодным, например, для дополнительного отдыха.

Если же в январе сотрудник брал отпуск, отгул или дни за свой счет, болел, то его зарплата в итоге получится ниже средней, так как отпускные и больничные рассчитываются иначе, чем зарплата. Если же работник получает не только оклад, но и премии, надбавки и другие выплаты, которые рассчитываются, исходя из отработанных часов, то скорее всего он действительно получит меньше, так как фактически не работал в праздничные дни.

Также есть сотрудники, которые за январь получат больше обычного, — это те, кто отработал в праздники. Им работодатель должен оплатить эти дни по повышенному тарифу, не менее чем в двойном размере, или дать дополнительный выходной, — отметила специалист.

Здесь надо учитывать еще один момент: даже если работник взял дополнительный день отдыха, то работодатель обязан засчитать ему доплату за отработанное время на праздниках.

Также вопросы вызывает не только размер заработной платы, но и когда она придет. Согласно нормативам, выплата должна приходится на один из дней новогодних каникул. Поэтому получить ее работники должны до праздников, в последний рабочий день. Если же декабрьский аванс был получен в период с 28 по 31 декабря, то зарплату за декабрь работодатель должен перечислить после новогодних каникул, но не позднее 15 числа.