Россиянам рассказали, что делать с найденным на улице кошельком Юрист Салютина посоветовала сообщить о найденных на улице деньгах в полицию

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Найденный на улице кошелек с деньгами необходимо постараться вернуть владельцу, сообщив о находке в полицию, рассказала в беседе с РИАМО юрист Анна Салютина. По ее словам, если оставить деньги себе, то это приведет к нарушению закона и, как результат, к административной и даже уголовной ответственности.

Если человек нашел деньги, у него появляются обязанности, а следом за ними права. Главная обязанность — это принять все возможные меры для возврата находки владельцу или представителю, — подчеркнула эксперт.

Она рассказала, что, в соответствии с законом, нужно сообщить о находке в полицию, при этом указав в заявлении, что если владелец денег не найдется, нашедший заберет их себе. Это право у него появляется, если личность потерявшего кошелек не будет установлена в течение шести месяцев. Налогом находка не облагается. Если же владелец появился, необходимо провести расследование с целью доказать принадлежность ему денег. Если он сможет обосновать свои права, сумму придется вернуть собственнику. При этом нашедшему положено вознаграждение в размере до 25% от стоимости находки, которое можно потребовать от владельца денег.

Если же нашедший просто оставил деньги себе, он может быть привлечен к административной ответственности за мелкое хищение или к уголовной — за кражу.

Как добавила в беседе с изданием эксперт Минфина РФ Мария Соловиченко, найденные на улице деньги лучше всего просто не трогать.

Даже из беспокойства за судьбу чужого имущества лучше кошелек не поднимать и в него не заглядывать. Особенно, если он лежит на видном месте: нет гарантии, что это не уловка мошенников. <...> Лучшая тактика проста и основана на том, чему учат с детства — чужого не брать, — посоветовала эксперт.

Ранее адвокат Юлия Кузнецова предупредила, что лежащие на улице деньги — это вещь, которая выбыла из собственности владельца помимо его воли, однако это не означает, что их может присвоить себе любой желающий. По ее словам, оставление денег себе не только подпадает под статью 227 Гражданского кодекса РФ, но и может быть квалифицировано в рамках уголовного производства.