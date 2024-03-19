Раскрыты основные признаки неумения бережно относиться к деньгам Экономист Павельчук: кредиты говорят о неумении бережно относиться к деньгам

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Кредиты и неспособность жить по средствам говорят о неумении бережно относиться к деньгам, рассказала экономист Светлана Павельчук. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт уточнила, что такие люди часто попадают в «круговорот долгов». В связи с этим важно учиться откладывать и заранее планировать свои расходы.

Люди берут кредиты под проценты, не давая себе отчет, что вернуть нужно будет в разы больше, тем самым образуется некий круговорот долгов. Чтобы этого избежать, следует правильно распределять финансы: в день получения дохода заранее планировать свои расходы и откладывать хотя бы по 10%, — пояснила экономист.

На неумение обращаться с деньгами указывает и отсутствие финансовой подушки безопасности, поскольку человек таким образом подвергает себя дополнительным рискам. Кроме того, чрезмерная и необоснованная экономия является признаком отсутствия финансовой грамотности. В качестве примера Павельчук привела покупку дешевой обуви: туфли могут легко сломаться, и потребуется совершать внеплановые покупки. Экономист предостерегла и от вкладывания всех средств в бизнес-проекты.

Главной ошибкой при обращении с деньгами эксперт назвала отсутствие цели. Она посоветовала составить реалистичный план будущих трат. Это позволит защитить бюджет от лишних расходов и поможет понять, сколько денег и к какому сроку должно быть на счету.

Экономист Михаил Беляев ранее порекомендовал хранить в виде наличных половину ежемесячного дохода. По его словам, эти деньги не следует тратить на импульсивные покупки, они должны оставаться для непредвиденных ситуаций. Наличные при этом необязательно постоянно носить с собой.