Россиянам продлили ограничения по выводу денег за рубеж ЦБ продлил ограничения для россиян по выводу денег за рубеж до 31 марта

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Банк России продлил ограничения для россиян-физлиц по выводу денежных средств за рубеж, сообщает пресс-служба регулятора. Действующие ограничения продолжат сохраняться до 31 марта 2023 года. Отмечается, что граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить деньги за границу, но в ограниченном количестве.

Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции, — говорится в сообщении Банка России.

Также уточняется, что люди, не имеющие гражданства России, которые работают на территории страны, также смогут переводить средства за рубеж в размере заработной платы. Такая возможность есть как у резидентов дружественных, так и недружественных стран.

Ранее Банк России продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж денежных средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Таким образом, запрет будет действовать до 1 апреля 2023 года. Представители ЦБ отмечают, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности.