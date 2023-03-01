Россиянам предложили вклад с максимальной ставкой 8,6% годовых

Фото: Shutterstock

1 марта Совкомбанк запускает новый срочный вклад «Яркая весна с Халвой». Максимальная ставка по нему составит 8,6% годовых, отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

Доступны несколько вариантов открытия вклада: на срок 3 месяца — со ставкой 7,3% годовых, на 6 месяцев — 7,5% годовых. Ставка по вкладу на срок 12 месяцев составит 7,6% годовых.

Также для держателей карты рассрочки «Халва» при регулярном использовании карты в конце срока вклада ставка будет увеличена на 1% и составит 8,6% годовых. Эта опция доступна для вкладов на 6 и 12 месяцев. Для этого нужно активно пользоваться картой, то есть делать не менее пяти покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей (или от 5 тысяч по «Социальной Халве») каждый месяц, и не иметь просроченной задолженности по кредитам в банке.

Вклад «Яркая весна с Халвой» можно открыть в любом отделении банка, а также онлайн в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк». Стартовая сумма для открытия составляет 10 тысяч рублей.

Также отмечается, что с 1 марта в банке меняются ставки по вкладам. Они будут снижены по срочным вкладам «Удобный» на 0,2% на сроке 3-6 месяцев и «Рекордный процент» для пролонгации: на 0,2% на сроках 3 и 12 месяцев, на 0,1% — на сроке 6 месяцев. По вкладу «Удобный» ставки вырастут: на 0,2% на сроке 6-9 месяцев, на 0,4% — для вкладов на 9-12 месяцев и на 1% — на длинных сроках вклада 2 и 3 года.

По всем депозитам, оформленным на период от полугода и больше, ставка будет дополнительно повышена на 1% годовых в конце срока для активных пользователей карты.