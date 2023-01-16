Россиянам посоветовали учитывать риски инвестиций в золото Эксперт по золоту Красильникова посоветовала учитывать спрэд при покупке и продаже слитков

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На фоне роста цен на золото, стоимость которого на бирже Comex 12 января превысила $1900 за унцию, желающим инвестировать в драгметалл нужно учитывать все риски, пишет журнал «Компания». Основательница сервиса Moneygold, эксперт по рынку сырьевого золота Наталья Красильникова посоветовала перед покупкой слитков посчитать, насколько выгодным будет такое вложение. Она напомнила, что банки обычно продают слитки с наценкой 20-30% к актуальной цене на Лондонской бирже. Также стоит помнить про спрэд — разницу между покупкой и продажей, которая может составлять от 10 до 20%, добавила Красильникова.

Покупая слиток, нужно понимать, что с ним потом делать, задавать себе вопрос: куда я его потом дену, и по какой цене продам? <...> Нужно понимать, что цена может как вырасти, так и упасть, как это было недавно. Цена на золото начала снижение с апреля 2022-го, на фоне укрепления доллара, и к середине июля впервые с марта 2021-го упала ниже $1700 за унцию. То есть, золото просто рухнуло. Я таких качелей прежде вообще не видела. График очень сильно штормило, и было ощущение, что это не золото, а криптовалюта, — отметила Красильникова.

При покупке золотого слитка эксперт также рекомендовала проконсультироваться с банком и заранее узнать о способах его дальнейшей продажи, и по какой цене. Красильникова пояснила, что выгода от покупки золота обычно строится на том же, что и при покупке валюты — купить дешевле и продать дороже. Но в случае с золотым слитком, возможно, ждать выгодного момента придется очень долго.

Ранее экономист Александр Разуваев объяснил рост интереса россиян к сбережениям в золоте тем, что на фоне геополитических тенденций и токсичности долларовых активов драгметалл выглядит привлекательнее. Разуваев напомнил, что ЦБ прогнозирует рост цен на золото до $3000 за унцию.