Россиянам посоветовали купить британский фунт после снятия ограничений ЦБ Финансовый аналитик Разуваев посоветовал россиянам покупать британский фунт

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Центробанк снял ограничения на куплю-продажу иностранной валюты за исключением доллара и евро, наиболее перспективным вложением в сложившихся условиях станет покупка британского фунта, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. Вместе с этим он заверил в комментарии для «Слово и Дело», что более надежным решением станет открытие рублевого депозита в банке.

Если вы все-таки решили купить валюту, то я думаю, что это британский фунт. Его вы купите без проблем, по крайней мере в крупных городах — Москва, Петербург, Казань и так далее. А так, ставки по вкладам пока еще относительно высоки, лучше держать в рублях, — пояснил Разуваев.

Он также добавил, что при желании россияне могут вложиться в ценные бумаги и дивиденды, например «Норникеля» или «Газпрома». Однако, предупредил финансовый аналитик, рынок акций достаточно рискованный, поэтому самым надежным решением станет открытие рублевого вклада в банке.

Ранее Банк России объявил о смягчении процедуры проведения операций с наличной валютой. Сообщается, что с 20 мая розничные банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.