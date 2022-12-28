Россиянам посоветовали инвестировать в золото Аналитик Лукичева: цены на золото могут достичь $1900 за унцию к концу 2023 году

Фото: unsplash

Частному инвестору по-прежнему имеет смысл держать в портфеле золото, которое остается надежным активом независимо от динамики рынка и цен, заявила РИАМО аналитик Оксана Лукичева. По ее словам, умеренному росту цен на золото может поспособствовать смягчение политики ФРС США и ослабление доллара, тогда к концу 2023 года цена за унцию приблизится к $1800-1900. Если же ФРС вернется к повышению ставки, цены вернутся к уровню $1600-1700 за унцию, считает эксперт, однако этот сценарий она считает менее вероятным.

Наличие золота и золотосодержащих активов в портфеле в размере до 20-30% обеспечивает стабильность портфеля и защищает от системных и рыночных рисков, — заявила Лукичева.

Эксперты Saxo Bank в своих «шокирующих прогнозах» на 2023 год допустили, что цены на золото к концу 2023 года и вовсе могут взлететь до $3000 за унцию. Аналитики банка считают, что такой сценарий возможен, если на фоне геополитической нестабильности регуляторы США и других стран ограничат инвестиции в сложные финансовые инструменты и предпочтут им такой традиционный актив как золото.

Главный инвестдиректор Swiss Asia Capital Юрг Кинер выступил с не менее «шокирующим» предсказанием, чем Saxo Bank. По его мнению, цена за унцию может взлететь до $4000. Кинер объяснил, что подъем рынка золота возьмет «новую высоту», если многие страны столкнутся с экономическими проблемами и ростом инфляции.

Ранее инвестор Кирилл Кудинов рассказал, что для открытия собственного бизнеса достаточно стартового капитала в размере 100-200 тысяч рублей. Кудинов отметил, что такой подход является самым безопасным и доступным для каждого россиянина.