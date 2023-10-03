Россиянам пообещали доллар по 80 рублей Экономист Разуваев: курс доллара снизится до 80 рублей к президентским выборам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К президентским выборам доллар может подешеветь до 80 рублей, заявил в беседе с «360» финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, превысивший 100 рублей биржевой курс доллара не должен пугать россиян. Несмотря на то что курс американской валюты преодолел психологический барьер в 100 рублей впервые с 14 августа, экономические факторы говорят об укреплении рубля, пояснил экономист.

Все факторы говорят в пользу укрепления рубля, повышения ключевой ставки и резкого подъема цен на нефть. Думаю, ближе к президентским выборам будет 80. <...> Но люди не должны особо следить за этим, — отметил экономист.

Он призвал «спокойно относиться» к колебательным процессам валютного курса, а также высказал мнение, что падение рубля поддержит котировки акций экспортеров. По словам аналитика, ослабление курса российской национальной валюты незначительно разгоняет инфляцию, но она остается под контролем.

Ничего трагичного нет. А уж при нынешних ставках по вкладам не стоит нервничать, — посоветовал эксперт.

Ранее 3 октября курс доллара на торгах на Московской Бирже превысил 100 рублей. Стоимость американской национальной валюты на 07:02 по московскому времени составила 100,255 рубля.