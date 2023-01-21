Россиянам объяснили, сколько денег надо откладывать на подушку безопасности Экономист Исаков заявил, что на подушку безопасности нужно откладывать не менее 10% от дохода

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Для того, чтобы сформировать надежную подушку безопасности, стоит откладывать не менее 10% от общей суммы дохода за месяц, заявил в беседе с Lenta.ru директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. При этом он подчеркнул, что для скорейшего достижения результата следует откладывать по 30-50%. По его словам, в случае потери дохода подушки безопасности должно хватать на несколько месяцев.

Чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, стоит откладывать минимум 10 процентов от полученного дохода каждый месяц. Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентов от своего дохода каждый месяц, сформировать подушку безопасности получится намного быстрее, — сказал экономист.

Он отметил, что средства для подушки безопасности необходимо держать на депозите или накопительном счете. После того, как она будет сформирована, Исаков советует обратить внимание на инвестиционные фонды и облигации. По его словам, инвестиции средств могут привести к кратному увеличению дохода субъекта.

Выгодным решением могут стать вложения в паевые инвестиционные фонды, облигаций или акций. Фонд реинвестирует получаемые купоны и дивиденды, налогами они облагаться не будут. Если владеть фондом более трех лет, можно получить налоговый вычет и при этом не платить НДФЛ ежегодно с прибыли размером 3 миллиона рублей, — утверждает директор по инвестициям УК «Открытие».

Ранее Исаков рассказывал, что инвестиции в нефтяные компании в 2023 году останутся перспективными, так как мир пока не сможет отказаться от этого энергоресурса. По его словам, все значимые игроки на рынке нефти обещали держателям своих акций щедрые дивиденды к концу года, что свидетельствует об их успешности. Также специалист посоветовал обратить внимание на финансовый и IT-секторы, которые достойно перенесли санкционное давление, и акции ретейлеров.