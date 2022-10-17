Россиянам объяснили, почему стране не нужен доллар Доцент Степанова: в России снизилась потребность в долларе из-за санкций Запада

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Западные санкции стали причиной снижения необходимости России в американском долларе. Такое мнение высказала в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Она также пояснила, с чем связано текущее укрепление рубля.

По словам эксперта, укрепление рубля происходит в связи с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Также продолжает нарастать девалютизация финансовой системы, поэтому до конца года можно ожидать новый виток роста национальной валюты.

В то же время власти, по словам эксперта, стараются вернуть рубль к выгодному для бюджета уровню 66–70 за доллар.

Степанова отметила, что одним из факторов укрепления доллара может стать увеличение объемов параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что Центробанк наделили полномочиями по выдаче разрешений на вывоз с территории России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 000. Указ подписал президент России Владимир Путин. Запрет на вывоз из России наличной валюты на суммы более десяти тысяч долларов был введен в начале марта.