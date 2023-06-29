Россиянам объяснили, как лучше хранить деньги Экономист Беляев посоветовал не хранить большие суммы денег в наличных

Фото: Shutterstock

Большие суммы денег не следует хранить в наличных, так как это нецелесообразно, а также опасно с точки зрения непредвиденных ситуаций, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что в случае ограбления или стихийного бедствия существует риск остаться без этих денежных средств. Лучше хранить их в банке для большей сохранности.

Даже если что-то с ними [банками] происходит, до 1,4 млн рублей возвращается к вам из любого банка спустя две недели после наступления страхового случая, то есть отзыва лицензии. Если сумма у вас больше, можно использовать два-три банка, и ваши деньги будут сохранены, — пояснил эксперт.

По словам финансового аналитика, небольшую сумму действительно стоит хранить в виде наличных. Но большую часть сбережений лучше держать на банковской карте. Экономист уточнил, что это более удобный способ расчетов. При этом Беляев призвал не беспокоиться о конфиденциальности средств: все финансовые организации защищают счета своих клиентов и каналы связи. Он обратил внимание, что около 80% случаев мошенничества происходят из-за самих владельцев карт.

Беляев также подчеркнул, что часть денег целесообразно хранить под банковским процентом. Это позволит обеспечить пусть и небольшой, но дополнительный доход.

Экономист добавил, что некоторые люди предпочитают хранить деньги в наличной форме из-за различных тревог и опасений. Так, они переживают из-за общеэкономической ситуации, ожидая непредвиденных обстоятельств, из-за которых не смогут снять средства с карты.

Они все время находятся в тревожном ожидании, что вдруг случится что-то такое, что им срочно понадобятся деньги, которые должны быть в их оперативном управлении. Они могут ожидать, а вдруг запретят деньги снимать, а вдруг будет ограничение по суммам, — пояснил Беляев.

Эксперт по личной эффективности Станислав Цвик порекомендовал в 2023 году вкладывать деньги в недвижимость, так как это является надежным способом получать пассивный доход. По его словам, при этом важно учитывать крупные первоначальные вложения, расходы на налоги, коммунальные платежи и ремонт.