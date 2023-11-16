Россиянам объяснили, как избежать лишних трат Эксперт по финансам Родин: сэкономить деньги поможет ведение бюджета

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Существуют пять основных способов экономии денег, и первый из них — ведение личного бюджета, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин. По его словам, для этого существует большое количество разнообразных мобильных приложений и сервисов.

Первым делом стоит начать записывать и разносить по категориям все свои траты. Затем нужно посчитать доходы. Проанализировать все категории и определить, где можно уменьшить расходы, — рассказал специалист.

При этом он посоветовал обратить внимание на необязательные траты, такие как поездки на такси, обеды в ресторанах, подписки на развлекательные сервисы и мобильные приложения. Отказ или сокращение таких расходов позволит сэкономить до 10–15%, отметил эксперт.

Вторым способом финансовый советник назвал использование банковских карт с кешбэком. Третий вариант экономии — правильное поведение в магазинах. Так, заранее приготовленный список позволит избежать импульсивных покупок. А на распродажах и других ценовых акциях важно помнить правило: «Покупай только то, что купил бы и без скидки».

Также эксперт упомянул в качестве способов сэкономить средства налоговые льготы и паузу перед крупными покупками.

Налоговые льготы позволяют совершенно легально не уплачивать некоторые сборы или возвращать их часть. Например, социальные налоговые вычеты позволяют ежегодно вернуть 13% со 120 тысяч рублей, потраченных на обучение, лечение и спорт, — привел пример Родин.

Что касается крупных покупок, то специалист посоветовал сначала внести вещь в список желаний и отложить ее приобретение на несколько дней или даже недель. Если по прошествии этого срока необходимость покупки осталась актуальной, стоит изучить все предложения на рынке и выбрать наиболее выгодный вариант.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что при покупке билетов у туроператора можно сэкономить на новогоднем туре. По словам эксперта, на стоимость поездки также влияет выбор дат бронирования и дальность поездки.