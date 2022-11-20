Россиянам назвали валюту, которую лучше купить до Нового года Аналитик Савельев посоветовал россиянам купить валюты дружественных стран в виде облигаций

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев посоветовал россиянам купить до Нового года валюты дружественных стран, но в виде облигаций. Это может быть юань, а покупка долларов и евро из-за санкций на сегодня не лучший вариант вложений из-за рисков, пишет «Прайм».

Безналичные доллар и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ), — рассказал эксперт.

Наличные доллар и евро таких рисков не содержат, отметил специалист, но их покупательная способность быстро снижается за счет рекордной за последние десятилетия инфляции в США (7,7%) и Европе (10,7%). Поэтому лучше предпочесть валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые на фоне доллара и евро являются стабильными и самая перспективная из них — это юань.

Китайская экономика активно растет, инфляция в КНР в отличие от США и Европы находится под контролем Центробанка и составляет 2,1%. В итоге вложения в облигации в юанях являются одними из немногих, которые приносят положительную реальную доходность. А оборот торговли юанем на Московской бирже в октябре превысил объем торгов не только евро, но и долларом.

Васильев также назвал хорошей возможностью сохранить сбережения облигации крупных российских компаний, которые торгуются на Мосбирже. Это облигации Роснефти, РУСАЛа, Металлоинвеста, Полюса, Сегежи, которые торгуются от 3 до 4% годовых.

Ранее сообщалось, что власти РФ решили отвязать внешнеторговые договоры с дружественными странами от текущего курса доллара. Вместо этого Россия будет использовать альтернативные индикаторы, чтобы определять курсы нацвалют.