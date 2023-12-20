Россиянам назвали сумму дохода по вкладам, с которой не возьмут налог Доход по вкладам за 2023 год до 150 тысяч рублей не будет облагаться налогом

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Максимальный размер дохода по вкладам, который не будет облагаться налогом, по итогам 2023 года составит 150 тысяч рублей, сообщили РБК в Минфине. В ведомстве отметили, что большей части вкладчиков этот налог не коснется.

При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца, — пояснили в Минфине.

Действие льготы, освобождающей от налога на проценты по вкладам, завершилось с 2023 года. Первые выплаты в бюджет поступят в 2024-м от россиян, размещавших в уходящем году деньги на депозитах и получивших доход свыше 150 тысяч рублей.

Формула расчета не облагаемой налогом суммы дохода также изменилась с начала 2023 года. Теперь максимальная ключевая ставка ЦБ по итогам года умножается на 1 млн рублей. За предельную ставку принимается значение, действовавшее на начало каждого месяца налогового периода, которым признается календарный год. Поскольку на 1 декабря ее максимальное значение составляло 15% годовых, то повышение ставки до 16%, о котором ЦБ РФ объявил 15 декабря, не учитывается.

Ранее финансовый эксперт Федор Акулинин рассказал, что плавающая ставка может привести к потере дохода по вкладу. Поэтому максимальная длительность срока вклада не всегда гарантирует максимальный доход, предупредил специалист.