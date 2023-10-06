Россиянам назвали справедливую цену доллара Экономист Звездин: экономически обоснованная цена доллара равняется 120 рублям

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Справедливый, то есть экономически обоснованный курс доллара на сегодняшний день составляет 120 рублей, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. При этом предела для падения рубля сейчас нет, считает он. Эксперт допустил, что доллар может стоить как 150, так и 200 рублей.

Сейчас экономически обоснованная стоимость доллара — 120 рублей, но он может стоить и 150, и 200 рублей. Чем больше будут расти траты государства и чем больше будет увеличиваться отток капитала — тем больше будет падать рубль, — заявил Звездин.

По его словам, многие участники рынка считают, что есть какая-то отметка, которая станет решающей для рубля, на ней он найдет баланс и начнет укрепляться.

Но правда в том, что такой отметки нет, — сказал он.

По мнению Звездина, остановить падение рубля могут жесткие валютные ограничения с запретом на вывод капитала, но эффект от этих мер все равно будет временным.

Еще больше повышать ставку ЦБ нецелесообразно, и это может только навредить экономике. По этой причине правительству сейчас остается только наблюдать за ситуацией, — пояснил аналитик.

Если курс рубля будет падать и дальше, возможно, власти решатся на валютные интервенции в юанях или золоте, но и в этом случае эффект будет кратковременным, заключил Звездин.

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что «рано или поздно» доллар перестанет укрепляться. Так он ответил на вопрос корреспондента Telegram-канала SHOT о том, когда американская валюта перестанет дорожать.