Россиянам напомнили, у кого вырастут пенсии с 1 февраля Экономист Гиринский: индексация пенсий с 1 февраля коснется льготников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У некоторых пенсионеров в России с 1 февраля вырастут ежемесячные денежные выплаты, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», это коснется пенсионеров из льготных категорий населения. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Советского Союза и Труда, чернобыльцы и инвалиды.

Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, Героях России, СССР, Героях Труда, чернобыльцах, инвалидах. Индексация ежемесячных денежных выплат будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4–7,5%, — приводит агентство слова экономиста.

Ранее сообщалось, что на такую же величину с 1 февраля будет проиндексирован и маткапитал. Размер выплат на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967 рублей. За второго ребенка матери теперь будут получать на 58 тысяч рублей больше — 833 800 рублей. Если часть материнского капитала к этому времени будет потрачена, то индексация коснется оставшейся части денежных средств.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что надбавку к пенсии можно получить, если оформить уход за нетрудоспособным человеком. Он пояснил, что неработающие люди, в том числе пенсионеры, имеют право оформить уход за взрослым или ребенком, имеющим инвалидность. Исключение составляют только родители детей-инвалидов — им допустимо работать неполный рабочий день и они будут дополнительно получать выплату в размере 10 тысяч рублей в месяц.