Россиян предупредили об опасности самых выгодных вкладов Финансист Свирин: инвестиционные вклады и ИСЖ несут повышенные риски для вкладчиков

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банки часто предлагают своим клиентам не только стандартные депозиты, но и инвестиционные вклады, а также инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Однако такие продукты несут в себе повышенные в сравнении со стандартным вкладом риски. Об этмо предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Он пояснил, что инвестиционные вклады обычно состоят из депозитной и инвестиционной частей. При этом застрахованной в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) будет только депозитная часть. Сохраность денег в рамках продукта на инвестиции будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Кроме того, п словам эксперта, следует внимательно следить за размером комиссии за управление средствами.

В свою очередь инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) представляет собой нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. В этом случае страховка позволит вкладчику получать выплаты в случае болезни или утраты недееспособности или передать выплаты по наследству в случае смерти. Названные продукты дают возможность получать дозоды на 3-6% выше, чем при стандартном вкладе

Ранее сообщалось, что большинство россиян в текущем году не проявили заинтересованности в покупке валюты так называемых дружественных стран. Приобрел ее лишь каждый седьмой гражданин РФ. Среди покупателей наибольшей популярностью пользовался китайский юань (24%), за ним следовали дирхам ОАЭ (20%) и казахский тенге (18%). В пятерку по популярности вошли также турецкая лира (14%) и белорусский рубль (8%). При этом 53% приобрели валюту в безналичной форме, 28% — в наличной, 19% реализовали оба варианта.