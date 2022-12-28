Россиян предупредили о рисках кредитов в юанях Глава департамента ЦБ Данилова: существуют риски валютных кредитов для физлиц

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В Банке России считают, что гражданам рискованно брать кредиты в валюте, в том числе в юанях. Причина заключается в том, что доходы россиян по большей части номинированы в рублях. Об этом в интервью «Известиям» заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Он отметила, что регулятор рассчитывает на отсутствие значимых объемов розничных кредитов в китайской валюте.

Для заемщиков-граждан, на наш взгляд, рискованны все валютные кредиты — не только в долларах и евро, но и в юанях. Причина в том, что доходы россиян по большей части номинированы в рублях. Когда кредит номинирован в валюте, это делает человека уязвимым в случае валютных колебаний, — сказала Данилова.

Она напомнила, что проблема наблюдалась на рынке ипотечного кредитования в 2014 году, в результате чего для заемщиков пришлось принимать меры господдержки.

Данилова отметила, что в настоящее время растет интерес россиян к юаням как инструменту сбережений, доля китайской валюты у россиян достигла 11%.

Ранее сообщалось, что число валютообменных операций с наличными деньгами в России в декабре выросло на 25% по сравнению с ноябрем. Наличная валюта остается у россиян значительно популярнее безналичной: в офлайне совершается 72% операций по обмену. При этом, по данным ВЦИОМа, в 2022 году значительно сократилось число россиян, которые хотят провести новогодние праздники за границей: если в доковидном 2019 году выехать за рубеж собирались 3% от планирующих путешествие, то в 2022 году — только 1%.