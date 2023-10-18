Россиян предупредили о негативных последствиях роста ключевой ставки В «Альфа-Форекс» заявили, что кредиты подорожают после заседания ЦБ 27 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение ключевой ставки приведет к росту стоимости потребкредитов и ипотеки и скажется на их доступности для потенциальных заемщиков, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По мнению эксперта, тем, кто планировал брать кредит сейчас, желательно поторопиться. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится на следующей неделе, 27 октября.

После повышения ключевой ставки Центробанком коммерческие банки могут столкнуться с увеличением затрат на привлечение средств для кредитования, что может сказаться на доступности кредитов для потенциальных заемщиков, — заявил Шнейдерман.

Когда Центральный банк повышает ключевую ставку, это обычно приводит к увеличению процентных ставок по потребкредитам и ипотеке, выдаваемым коммерческими банками, пояснил эксперт. В итоге заемщики могут столкнуться с более высокими выплатами по займам, отметил он. По мнению Шнейдерамана, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 27 октября ставку могут повысить не менее чем на 0,5 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что российские банки готовятся к очередному повышению ключевой ставки в октябре. В текущем месяце они резко нарастили заимствования у Центробанка. 12 октября их обязательства выросли до 6,98 трлн рублей, 13 октября — до 7,14 трлн рублей. А 17 октября они снизились до 3,27 трлн рублей, следует из данных регулятора. Эксперты считают рост заимствований у ЦБ признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки регулятором.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что в ЦБ не исключает дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики в виде повышения ключевой ставки. Это необходимо, чтобы «уложить» инфляцию в целевой показатель в 4% по итогу следующего года. Чиновник не исключил, что может потребоваться и «дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений».