Henley & Partners: Россию покинет тысяча миллионеров в 2024 году

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Россию покинет тысяча миллионеров в 2024 году, говорится в прогнозе компании Henley & Partners. Согласно исследованию, число таких мигрантов по всему миру превзойдет прошлогодний результат и достигнет абсолютного максимума за всю историю. Так, в другие страны переберутся 128 тысяч долларовых миллионеров.

Этот год обещает стать переломным моментом в глобальной миграции богатства. В то время как мир борется с идеальным штормом геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры голосуют ногами в рекордном количестве, ища более зеленые пастбища и более безопасные гавани для своих активов и семейных интересов, — говорится в публикации на сайте компании.

В прогнозе отмечается, что Россия войдет в топ-5 стран, откуда уедут миллионеры. Вьетнам и Нигерия лишатся по 300 человек с миллионными доходами. Тайвань, ЮАР и Бразилию покинут 400, 600 и 800 миллионеров соответственно. При этом авторы материала отмечают, что «цунами» отъезда за границу россиян с миллионными доходами после начала СВО постепенно утихает.

В России ранее призвали усилить контроль в сфере миграции. Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки.