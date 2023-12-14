Россия накопила рекордное количество золота Золотые резервы России впервые превысили $150 млрд

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Золотые резервы России достигли рекордных показателей и достигли почти $152 млрд, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Случилось это благодаря росту мировых цен на драгметалл.

В физическом выражении между тем золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд. Так, в ноябре его стало меньше примерно на 16 тонн. Сейчас в российских закромах 2315 тонн золота.

Ранее сообщалось, что Россия поставила в Гонконг золота на $5,31 млрд. Эти результаты побили 11-летний рекорд. За десять месяцев в годовом выражении экспорт вырос в 7,3 раза.

До этого стало известно, что в октябре РФ в два раза нарастила экспорт золота в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Российские компании экспортировали 2,16 тонны драгоценного металла. В денежном выражении поставки увеличились вдвое, до $124,6 млн. Это стало максимальным показателем с 2016 года.

Летом Reuters сообщал, что все больше государств стали возвращать свои золотовалютные резервы после введения западными странами санкций в отношении России. Согласно опросу, 68% опрошенных центральных банков и суверенных фондов хранят свои резервы у себя. В 2020 году этот показатель был на уровне 50%.

До этого экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что стоимость золотовалютных резервов России и Китая в ближайшее время может резко увеличиться, что приведет к потере доверия к доллару. По его мнению, это связано с созданием новой валюты БРИКС+, которая, вероятнее всего, будет привязана к золоту.