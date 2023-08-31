Российский кабмин не поддержал идею о разовых выплатах молодоженам

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Правительство РФ не поддержало законопроект о разовой выплате в размере 10 тысяч рублей молодоженам, впервые вступающим в брак в возрасте до 35 лет, сообщает ТАСС. Там отметили, что принятие федерального закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, а источники и порядок исполнения новых расходных обязательств законопроектом не определены.

Также в комиссии правительства по законопроектной деятельности напомнили, что в России уже действуют государственные программы по поддержке семьи. Это «Семейная ипотека» со сниженной процентной ставкой, проект «Молодая семья» с субсидированием на приобретение жилья молодым семьям, а также программа материнского капитала.

Ранее в России предложили субсидировать аренду жилья на 30% семейным парам, проживающим в официальном браке более трех лет. Такую инициативу в правительство направили крупные риелторские компании. Предполагается, что компенсировать жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья.

По мнению авторов инициативы, уменьшение арендных расходов позволит семьям быстрее накопить на первоначальный взнос по ипотеке и поддержит спрос на строительство нового жилья.