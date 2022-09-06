Российский банк запустил трансграничные переводы в обход SWIFT ВТБ разрешил переводить юани в Китай в обход SWIFT

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Находящийся под санкциями российский банк ВТБ запустил функцию перевода юаней в Китай в обход системы трансграничных платежей SWIFT, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Отмечается, что для таких операций используется альтернативный механизм, однако подробности в банке раскрывать не стали.

Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем, — рассказал глава правления ВТБ Андрей Костин.

Трансграничные платежи совершаются по банковским реквизитам через дистанционные каналы, также отправить деньги в Китай можно будет из офисов банка. В настоящий момент подобная функция доступна только для физических лиц, которые намереваются перевести деньги юридическим лицам. Для этого необходимо открыть счет в китайских юанях и купить валюту. Максимальная сумма одной операции не должна превышать 20 млн рублей. При этом с пользователя спишется 1% комиссии, но не менее 200 юаней (~1700 рублей).

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее заявил, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России. По его словам, в стране не развиты необходимые условия для совершения платежей между Россией и другими государствами, а потому ведомство должно обратить внимание на эту проблему.