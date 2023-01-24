Российский банк увеличил доходность по вкладу до 9,5% годовых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк «Открытие» сделал долгосрочным рублевый вклад «Надежный». Его можно открыть на три года под базовую ставку 9,5% годовых, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что в течение трех лет, независимо от внешних обстоятельств, ставка останется фиксированной. Проценты по вкладу можно будет получать ежемесячно, в начале или в конце срока. Максимальная ставка, 9,5% годовых, доступна при выплате процентов в конце срока. При ежемесячной выплате ставка составит 8,39%, с выплатой процентов в начале срока — 7,39%.

Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей, вклад могут открыть как новые, так и действующие клиенты банка.

Заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко отметила, что после стабилизации ситуации на рынке финансовые учреждения начали предлагать повышенные ставки по вкладам. Это дает возможность клиентам грамотно распределить свои сбережения для получения стабильного дохода.