Банк «Открытие» сделал долгосрочным рублевый вклад «Надежный». Его можно открыть на три года под базовую ставку 9,5% годовых, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.
Отмечается, что в течение трех лет, независимо от внешних обстоятельств, ставка останется фиксированной. Проценты по вкладу можно будет получать ежемесячно, в начале или в конце срока. Максимальная ставка, 9,5% годовых, доступна при выплате процентов в конце срока. При ежемесячной выплате ставка составит 8,39%, с выплатой процентов в начале срока — 7,39%.
Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей, вклад могут открыть как новые, так и действующие клиенты банка.
Заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко отметила, что после стабилизации ситуации на рынке финансовые учреждения начали предлагать повышенные ставки по вкладам. Это дает возможность клиентам грамотно распределить свои сбережения для получения стабильного дохода.
Во втором полугодии 2022 года, сразу после окончания весенней лихорадки процентных ставок, вклады на рынке постепенно начали удлиняться. Это логично — большинство из нас при формировании сбережений ориентируется на создание «подушки безопасности», что предполагает размещение средств на достаточно длительный срок. Текущая ситуация на рынке дает банку возможность предложить клиентам максимально выгодные условия сбережений на длинных сроках, включая трехлетний. Поэтому мы вводим новый срок для своего базового вклада «Надежный». Сейчас отличное время, чтобы сбалансировать сбережения по срокам: часть отложить для длительного хранения под высокий процент, что будет давать гарантированную доходность, особенно если ставки по депозитам продолжат снижаться, а часть — оставить в среднесрочных вкладах и на накопительных счетах, — отметила Саенко.