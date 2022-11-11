Российский банк создал сервис для операций с цифровым рублем ВТБ разработал сервис для совершения операций с цифровым рублем

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ВТБ первым из отечественных банков представил прототип сервиса, позволяющего открыть электронный кошелек на платформе ЦБ и осуществлять операции с цифровым рублем. В 2023 году часть клиентов банка смогут пользоваться им в тестовом режиме, сообщает РБК.

В пресс-службе банка пояснили, что открыть кошелька будет возможно в режиме реального времени. Позднее пользователям будет доступна оплата товаров и услуг цифровыми рублями путем переводов по QR-коду.

Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки, — сказал зампред правления банка Вадим Кулик.

Он также добавил, что переводы в цифровых рублях будут доступны и частным клиентам и бизнесу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил согласовать к 19 декабря проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории России. К этому же сроку Минфин должен подготовить и направить в кабмин предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода, что позволит программировать его только для оплаты конкретных товаров или услуг. Этим, а также размещение в ЦБ, он отличается от безналичных денег.