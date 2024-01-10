Российские компании подали в суд на депозитарий Казахстана из-за сегрегации Две российские УК подали в суд на депозитарий Казахстана за сегрегацию счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские управляющие компании (УК) «Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал» подали в суд на Центральный депозитарий Казахстана и Euroclear с требованием о взыскании убытков на фоне сегрегации их счетов, сообщает Forbes. Отмечается, что сегрегация счетов УК была инициирована весной 2023 года.

В процессе также задействованы в качестве третьих лиц инвестиционная компания Standart, Национальный расчетный депозитарий, АО «Независимый специализированный депозитарий», Центробанк РФ, Минфин, «Газпром» и его дочерние компании, «Кит Финанс», НРД, Citibank и Deutsche Bank.

В общей сложности были поданы три иска. Общая сумма требований достигает отметки в 1,1 млрд рублей. При этом известно, что на «Диджитал эссетс менеджмент» приходится около 750 млн рублей. Рассмотрение последнего иска назначено на 15 мая.

Отделение счетов компаний из РФ началось из-за ставшей популярной схемы обхода западных санкций российскими инвесторами. Они скупали евробонды в Казахстане и хранили их в депозитарии. При этом Euroclear было неизвестно, кто является конечным владельцем бумаг. В итоге европейский депозитарий стал блокировать все счета, что вынудило казахстанскую сторону выделять те, что связаны с Россией.