Российские доходы от продажи нефти в сентябре значительно сократились Российские доходы от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд

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Российский экспорт нефти в сентябре снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 млн баррелей, что на 560 тысяч баррелей в сутки ниже уровня до начала специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на октябрьский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). После вступления в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти ее поставки могут сократиться еще сильнее.

Доходы России от экспорта нефти также снизились — на $3,2 млрд, до $15,3 млрд, — сказано в сообщении.

Эксперты агентства отмечают, что экспорт нефти из России в ЕС упал на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти без учета конденсата в России в сентябре осталась на уровне августа, составив 9,74 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство ранее сообщило в своем отчете, что доходы России от экспорта нефти на мировой рынок в августе сократились до $17,7 млрд. Это минимальный показатель объема доходов с марта 2022 года, падение составило $1,2 млрд. Отмечается, что при этом общий объем российского экспорта нефти вырос на 220 тысяч баррелей в сутки в августе, до 7,6 млн баррелей в сутки. Тем не менее это на 390 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала специальной операции на Украине.