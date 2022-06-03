Российские банки запустят переводы в Белоруссию через СБП

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Российские банки — ВТБ, ДОМ.РФ, ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк заявили о намерении запустить переводы в Белоруссию через СБП после того, как ЦБ протестирует функционал. ВТБ уже участвует в пилотировании сервиса, пишут «Известия».

МТС-Банк планирует реализовать услугу до конца года, «Ренессанс Кредит» — в 2023 году. Возможность запуска таких переводов прорабатывают «Хоум Кредит», Газпромбанк, Росбанк, Почта Банк. Абсолют-Банк и «Синара». Но они готовы подключить услугу только в случае интереса к ней, в том числе и со стороны зарубежных партнёров.

В ВТБ ожидают повышенного интереса к новому сервису, так как у клиентов значительно поуменьшились привычные способы перечисления денег за границу. Особенно в банке делают ставку на СБП при расширении географии на страны ЕАЭС и СНГ.

В мае директор департамента национальной платёжной системы регулятора Алла Бакина сообщала, что ЦБ хочет запустить переводы в Белоруссию по номеру телефона через СБП до конца года. При этом она отметила, что этот функционал будет необязательным для кредитных организаций. Несмотря на это, многие банки уже работают над запуском трансграничных переводов.

Ранее Тинькофф Банк на фоне сообщений о намерении Евросоюза отключить Сбербанк от SWIFT, решил с 6 июня повысить комиссию на переводы за границу. Минимальная сумма, которая будет взиматься за переводы за рубеж, составит $30, максимальная — $200.