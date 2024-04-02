Стало известно, готовы ли российские банки отказаться от пластиковых карт РИА Новости: российские банки пока не готовы отказаться от пластиковых карт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых вариантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации. В пресс-службе ПСБ отметили, что массовый переход населения возможен в среднесрочной перспективе.

Агентство отправило ряд запросов системно значимым банкам, а также не входящим в их число крупным коммерческим организациям. В ВТБ подчеркнули, что в 2023 году банк выпустил более 15 млн карт, из них 3 млн — цифровые.

Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем, — заявили в ВТБ.

В ПСБ сообщили об увеличении доли граждан, которые выбирают цифровые карты, однако большая часть клиентов по-прежнему предпочитают пластиковый вариант. При этом отмечается рост интереса к платежным стикерам. Массовый переход на электронные носители посчитали возможным при усовершенствовании инфраструктуры в российской платежной индустрии.

Совкомбанк также рассказал об отсутствии планов отказываться от выпуска пластика, за прошлый год организация выпустила пять миллионов карт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения отказалась принимать карты платежной системы «Мир» из-за давления со стороны США. По его словам, с такими обстоятельствами сталкиваются многие страны, Вашингтон угрожает им вторичными санкциями.