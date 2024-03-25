Российская преемница криптобиржи Binance объявила о закрытии Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX прекращает работу

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Криптобиржа CommEX, которая в сентябре 2023 года приобрела российский бизнес Binance, объявила о закрытии, говорится в сообщении пресс-служба площадки. Операции на платформе постепенно приостанавливаются с 25 марта, сайт полностью прекратит работу 10 мая.

Аккаунты пользователей, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1% от объема активов. Рекомендуем оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки, — сообщили в CommEX.

С 25 марта площадка закрывает регистрацию новых пользователей и прекращает переводы активов с Binance. Также больше не принимаются депозиты в крипто- и фиатных валютах.

С 28 марта CommEX прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке. Можно будет только закрывать ранее открытые позиции. С 2 апреля платформа прекратит публикации объявлений на p2p-маркетплейсе, будет нельзя создавать ордера на покупку криптовалюты. 5 апреля все p2p-ордера и объявления будут автоматически закрыты.

18 апреля будут автоматически закрыты все торговые пары на фьючерсном рынке. С 23 апреля будет закрыт и спотовый рынок.

11 марта стоимость биткоина, — самой популярной криптовалюты в мире, — достигла исторического максимума. В ходе торгов на Binance курс превысил $72 тысячи.