Росбанк подвергся DDoS-атаке Приложения и сайт Росбанка подверглись DDoS-атаке

Фото: shutterstock.com

Росбанк отражает DDoS-атаку, в связи с этим возможны сбои в работе приложений, онлайн-банка и сайта, предупредили в Telegram-канале кредитной организации. На время восстановления сервисов подать заявления на срочные платежи можно в бумажном варианте, работа офисов банка продлена.

Росбанк отражает крупную DDoS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта. Ситуация под контролем. <...> Мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны, — сообщили в организации.

Специалисты уже работают над устранением последствий кибератаки, добавили в Росбанке.

На прошлой неделе СМИ сообщили об утечке данных пользователей платформы правовой помощи «СберПраво». Сообщалось, что в Сеть слили базу, содержащую имена, телефоны, адреса почты и даты рождения клиентов. Представители «СберПраво» не подтвердили утечку, сообщив, что это, возможно, фейк. В пресс-службе сервиса допустили, что это может быть старая база данных, которую злоумышленники выставили на продажу под видом новой.

По данным InfoWatch, количество утечек в финансовом секторе в 2022 году выросло в 1,7 раза. В большинстве случаев данные сливали не из банков, а из инвесткомпаний и платежных сервисов.