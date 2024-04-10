Родителям назвали частые ошибки при выдаче карманных денег детям Финансовый консультант Филатова: нельзя манипулировать детьми при помощи денег

Одной из распространенных ошибок родителей при выдаче детям карманных денег является манипуляция финансами, предупредила финансовый консультант Инна Филатова. В беседе с aif.ru эксперт уточнила, что некоторые взрослые могут использовать деньги в качестве наказания и не давать их ребенку, если он плохо себя ведет.

Как уточнила финансист, взрослым важно не забывать учить ребенка обращаться с финансами на собственном примере. Дети перенимают поведение родителей лучше, чем воспринимают теоретические аспекты. Кроме того, не надо скрывать от несовершеннолетних финансовые трудности в семье. Филатова уточнила, что также следует всегда соблюдать договоренности: не выдавать либо слишком много денег, либо меньше, чем обещали.

Дети должны знать и то, почему родители принимают те или иные решения в вопросах финансов. Еще одна частая ошибка взрослых — излишняя строгость. Эксперт посоветовала родителям не забывать, что они и сами могут допускать ошибки при обращении с деньгами.

Необходимо уважать индивидуальный темп и способности каждого ребенка в формировании финансовых навыков, не следуя вслепую общим трендам и моде. Каждый развивается по-своему, и важно уважать этот процесс, — заключила Филатова.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что в российских школах необходимо ввести обязательный отдельный предмет, посвященный изучению основ финансовой грамотности. По его словам, новая дисциплина может включать в себя темы, связанные с личными финансами.