Рекордные дивиденды «Сбера»: кто и сколько получит в 2025 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал сумму к выплате дивидендов, которая стала рекордной. Что об этом известно, о каких деньгах идет речь, кто и сколько получит в 2025 году?

Что известно о рекордных дивидендах «Сбера», сколько заплатят

По итогам заседания 22 апреля наблюдательный совет «Сбера» озвучил сумму в размере 786,9 млрд рублей для выплаты дивидендов — 34,84 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Это рекордный для организации объем дивидендов. При этом размер выплаты должен быть утвержден на годовом собрании акционеров банка 30 июня.

Сбербанк получил рекордную прибыль в 2024 году — 1,58 трлн рублей, что превысило результаты 2023 года на 4,8% (1,5 трлн рублей). Прибыль на акцию увеличилась с 69,1 до 72,03 рубля. Дивидендная политика «Сбера» такова, что банк выплачивает акционерам 50% от прибыли. Для этого достаточность капитала должна быть не ниже 13,3%, а по итогам прошлого года показатель оказался на этом уровне.

В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 2024 года организация планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 50% от прибыли.

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«Для нас уплата дивидендов — это тоже часть нашей миссии, нашего предназначения здесь. Мы будем выполнять свои обязательства. Я не могу гарантировать, что мы будем следующие три года платить все запланированные дивиденды, потому что мир слишком волатилен. Мы приложим все усилия, чтобы сочетать три вещи — поддержание капитала, инвестиции и выплату дивидендов», — сказал Греф.

Кто и сколько получит от дивидендов «Сбера» в 2025 году

Главным акционером Сбербанка выступает государство, а именно Фонд национального благосостояния России. Ему принадлежат 50% плюс одна акция. Таким образом половина дивидендов будет направлена в ФНБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Остальные акции «Сбера» находятся в публичном обращении. В своем большинстве они принадлежат инвесторам, из которых около трети нерезиденты. Лица, имеющие право на выплаты, будут определены по состоянию на 18 июля 2025 года.

Какие российские компании объявили дивиденды в 2025 году

В начале апреля стало известно, что ЛУКОЙЛ, X5 и МосБиржа объявили дивиденды в 2025 году. Также в соответствующий список вошел еще ряд российских компаний.

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить по итогам 2024 года дивиденды в размере 541 рубля на акцию. В случае с МосБиржей была названа сумма в размере 26,11 рубля на акцию, X5 — 648 рублей.

В «Яндексе» рекомендовали выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 80 рублей на акцию. Совет директоров банка «Санкт-Петербург» остановился на 29,72 рубля на одну обыкновенную и 0,22 на одну привилегированную акцию.

Также среди объявивших дивиденды в 2025 году компаний указаны: Novabev Group, ЦМТ, «Полюс», «Интер РАО», «ФосАгро», «МД Медикал Груп», «Группа ЛСР», НОВАТЭК, банк «Авангард», «Таттелеком», «Т-Технологии».

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