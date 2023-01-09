РБК: россиянам предложат новый способ долгосрочных накоплений РБК: власти предложат россиянам вкладывать средства в бескупонные облигации

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России может появиться новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан – бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ), пишет РБК. Его разработка предусмотрена в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, ею занимаются Минфин и ЦБ.

Данные облигации рассчитаны на граждан с невысокими доходами. В них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений.

Суть бескупонных долговых бумаг заключается в том, что они размещаются по цене существенно ниже номинала, а погашаются по номиналу. Покупатель зарабатывает на этой разнице, а она определяется исходя из динамики рыночных процентных ставок. Доход владельца ОФЗ растет в случае снижения инфляции и процентные ставок и снижается, если наблюдается обратная картина. Соответственно, залогом дохода выступает устойчивый рост экономики, само по себе размещение гарантии на дает.

Эксперты рынка отметили, что бескупонные ОФЗ могут стать интересным вариантом в плане налогообложения – поскольку по таким бумагам нет купонных выплат, НДФЛ не удерживается. Кроме того, еще одним преимуществом таких бумаг станет более высокая доходность относительно классического депозита.

Ранее эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов заявил, что 40 лет – идеальный возраст для старта накоплений на пенсию. Он также порекомендовал пользоваться одной из стратегий, к которым прибегают граждане других стран: сделать вклад в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или приобретать регулярно государственные облигации.