РБК: банки чаще стали отказывать в кредитах после начала мобилизации

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После того как в России была объявлена частичная мобилизация, банки стали чаще отказывать в заявках по кредитам, передает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро». По данным издания, уровень одобрения кредитных заявок на ипотеку к 10 октября достиг 59,1%, упав за три недели на 13,7 процентного пункта. Негативная динамика при этом наблюдалась и в других сегментах кредитования.

По кредитам наличными доля удовлетворенных заявок по сравнению с 19 сентября сократилась на 4 п. п., до 31%. По кредитным картам за тот же период — на 7 п. п., до 20%. По POS-кредитам — на 3 п. п., до 19%. По автокредитам — на 5 п. п., до 24%.

Согласно БКИ, уровень одобрения заявок на ипотеку, необеспеченные ссуды и POS-кредиты на 10 октября оказался на минимуме с марта 2022 года. По автокредитам и кредитным картам были достигнуты исторически низкие уровни.

Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону о кредитных каникулах, мобилизованные и добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, и члены их семей имеют право на отсрочку по кредитам или на уменьшение размеров ежемесячных платежей. Для этого заемщикам необходимо обратиться в кредитные учреждения не позднее 31 декабря 2023 года, однако льгота будет действовать только на период участия в боевых действиях.