В России уже могла начаться «революция зарплат» из-за проведения специальной военной операции, заявил в аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка, а также приближают исчерпание готовности граждан к дешевому труду, передает РБК.