Раскрыта причина отказа от приема валюты в банкоматах Глава АРБ Тосунян назвал нецелесообразным прием иностранной валюты в банкоматах

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Причиной отказа от приема валюты в банкоматах стало отсутствие экономической выгоды, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Он также назвал нецелесообразной данную возможность, которую предоставляли российские банки. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт уточнил, что доллары и евро не имеют хождения из-за принятых ограничений.

Доллар и евро сейчас не имеют хождения в силу ограничений, которые были введены. Поэтому у банков нет резона принимать иностранные валюты. В самом банке, может быть, и принимают, но через банкоматы — нет. Это все нецелесообразно с экономической точки зрения, с точки зрения окупаемости, — подчеркнул Тосунян.

При этом банкир отметил, что не может прогнозировать дальнейшие события. По его словам, банковская сфера сильно зависима от политических обстоятельств. В связи с этим говорить о вероятности возобновления приема иностранной валюты в банкоматах невозможно.

До этого сообщалось, что крупнейшие российские банки перестали принимать иностранную валюту. В банкоматах 11 значимых кредитных организаций отменили возможность внесения долларов и евро.

Ранее стало известно, что доля россиян, решивших хранить накопления в национальной валюте, на сегодняшний день составляет 13%. При этом только 3% граждан перевели рублевые сбережения в доллары или евро.