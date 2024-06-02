Раскрыта опасность рассрочек на маркетплейсах Экономист Лобода: рассрочки на маркетплейсах могут испортить кредитную историю

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил агентству «Прайм», что предлагаемые магазинами и маркетплейсами товары в рассрочку являются завуалированными потребительскими кредитами. Он назвал эту особенность главным минусом рассрочки.

Эксперт объяснил, что она обязательно войдет в кредитную историю покупателя. Если платеж будет просрочен, он испортит ее также, как непогашенный вовремя заем.

Он также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем, — пояснил Лобода.

Он добавил, что рассрочка содержит в себе скрытые проценты и страховку, так как ее выдает не сам магазин, а банк-партнер, который не захочет упускать свою выгоду. Зачастую для займа требуется наличие бонусной карты продавца, от которой можно отказаться. Но в этом случае придется брать стандартный кредит с процентами. Андрей Лобода посоветовал перед оформлением беспроцентного займа как следует все взвесить.

Наличные рискованно хранить дома из-за высокой инфляции, рассказал финансист и инвестор Андрей Пушкарев. По его словам, таким образом деньги просто обесцениваются. Что касается покупки недвижимости, эксперт отметил, что такие вложения требуют тщательного анализа и понимания рынка. Важно учитывать различные затраты, связанные с владением квартирой, включая расходы на содержание, уточнил Пушкарев.