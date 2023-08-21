Райффайзенбанк введет комиссию за входящие переводы в долларах Райффайзенбанк с сентября установит комиссию в 50% за входящие переводы в долларах

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Райффайзенбанк принял решение ввести комиссию за входящие переводы в долларах с 1 сентября, сообщается в пресс-релизе финансового учреждения. Представители банка отметили, что размер комиссии составит 50% от суммы перевода. При этом минимальный размер комиссии составит $1000.

С 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов — физических лиц, а также малого и микробизнеса составит 50% от суммы перевода, — говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с необходимостью ограничить количество входящих переводов в долларах США на фоне изменения рыночных условий. Клиентам, желающим получать переводы без высокой комиссии, рекомендовано использовать другие способы получения платежа.

Как сообщалось ранее, Сбербанк повысит ставки по ипотечным программам на два процентных пункта. В компании объяснили, что ставки повысят 22 августа. Минимальные ставки по потребительским кредитам также вырастут. Вместе с тем доходность клиентов с рублевых вкладов будет увеличена. Новая ставка будет доступна клиентам, открывшим вклады линеек «Лучший процент» и «Управляй». Отмечается, что аналогичное решение было принято ВТБ и Альфа-Банком.